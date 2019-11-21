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Ким Чен Ын не поедет на саммит АСЕАН в Южной Корее

При этом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин лично пригласил лидера КНДР на мероприятие

ПХЕНЬЯН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 25 ноября в Южной Корее. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в комментарии под заголовком "Для всего нужно подходящее время и место".

Как отмечает агентство, лидер КНДР получил личное приглашение от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина посетить саммит АСЕАН в Пусане. При этом ЦТАК обращает внимание, что ряд оппозиционных политических партий Южной Кореи продолжают "скептически относиться к отношениям между Севером и Югом". Более того, по мнению КНДР, Сеул "продолжает опираться на внешние силы, а не на национальное сотрудничество".

"Консервативные силы Южной Кореи ревностно осуждают и совершают нападки на КНДР, призывая к отмене соглашения между Севером и Югом, - подчеркивается в комментарии. - Звучат даже такие неистовые фразы как "смена режима на Севере" и "доведение Севера до краха", что ранее невозможно было услышать". При этом авторы комментария выразили сомнение, что "встреча между Севером и Югом была бы полноценной в такое время".

"В связи с тем, что ничего не было достигнуто по реализации соглашений, заключенных [лидерами двух стран на встречах] в Пханмунджоме, Пхеньяне и на горе Пэктусан, саммит Севера и Юга ради самой встречи был бы бессмысленным", - подчеркнуло агентство. "Мы благодарны за доверие и искренность южной стороны, но мы надеемся, что она поймет причину, по которой мы не смогли найти достаточно веского повода для визита председателя Госсовета КНДР в Пусан", - резюмировало ЦТАК.

С апреля 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи провели три встречи, которые стали началом нормализации двусторонних отношений. Первая состоялась 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджоме. По ее итогам лидеры двух стран подписали декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

26 мая того же года Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились во второй раз в Пханмунджоме, третьим саммитом стала их встреча 18 сентября в Пхеньяне. Однако активность контактов между КНДР и Южной Кореей резко сократилась после безрезультатного завершения ханойского саммита в феврале нынешнего года, в ходе которого президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения.

Теги
Республика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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