Зеленский потребовал реальных результатов расследования преступлений на "майдане"

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов реальных результатов расследования событий на "майдане" зимой 2014 года.

"Конечно, нам нужны реальные результаты расследования событий на "майдане". Семьи погибших и общество должны обязательно получить ответ, а виновные - обязательно понести наказание", - сказал он в четверг, выступая на месте будущего музея, посвященного событиям на площади Независимости в Киеве.

Мероприятие проходило в связи с отмечаемым 21 ноября на Украине Днем достоинства.

Затем Зеленский пообщался с родственники погибших на "майдане", которые выразили ему свое недовольство длительностью расследования дел.