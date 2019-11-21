МИД Китая сделал строгое представление США после принятия законопроекта о Гонконге

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай направил строгое представление в адрес Соединенных Штатов после принятия Палатой представителей Конгресса законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы осуждаем и отвергаем решение Конгресса США, включая как Палату представителей, так и Сенат, касающееся одобрения законопроекта о [демократии и правах человека в] Гонконге. Мы направили американской стороне строгое представление", - сообщил дипломат.

"Ошибочные действия Соединенных Штатов нанесут ущерб не только интересам Китая, но и интересам самих США в Гонконге", - заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

"Мы призываем Соединенные Штаты... принять меры, чтобы этот законопроект не превратился в закон, а также немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая", - подчеркнул он. Гэн Шуан также отметил, что если США будут и дальше настойчиво следовать своему курсу, то "Китай готов принять жесткие контрмеры".

Ранее Палата представителей Конгресса в среду одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом специальном административном районе КНР. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, один проголосовал против. Во вторник этот же законопроект уже одобрил Сенат Конгресса США. Теперь документ поступит на подпись к президенту, который может наложить на него вето.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.