Пентагон опроверг сообщения СМИ о сокращении контингента США на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США в четверг опровергло появившиеся в южнокорейских СМИ сообщения о планах Вашингтона по выводу 4 тыс. американских военнослужащих с Корейского полуострова.

"Сообщение газеты The Chosun Ilbo о том, что Минобороны США рассматривает возможность вывода части войск с Корейского полуострова, абсолютно не соответствует действительности", - цитирует представителя Пентагона Джонатана Хоффмана агентство Reuters.

21 ноября южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что "Пентагон готовится вывести одну бригаду из Южной Кореи, если переговоры [о расходах на содержание американских военных] пойдут не так, как того хотел бы президент [США Дональд] Трамп".

Начиная с прошлого года Вашингтон требует повышения доли взносов Сеула на содержание контингента США в Республике Корея. Так, расходы Южной Кореи на совместную с США оборону в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). 7 ноября сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея оплачивала расходы на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.