Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Продолжим делать все возможное, чтобы все улики были обнародованы", - сказал он.

"Мы готовы выслушать всех, у кого есть информация, касающаяся этой катастрофы", - добавил министр.

В мае 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей Boeing, якобы была завезена из России. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не вывозилась. В июне текущего года ССГ объявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал представленные ССГ заключения политизированным и антироссийским. По его словам, с самого начала это расследование проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях. Он также добавил, что нужны доказательства вины Москвы в случившемся, пока же есть только слухи.