МИД Эстонии считает, что Тартуский мирный договор остается в силе

ТАЛЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе. Об этом он заявил в четверг.

"Эстония подписала двусторонний договор с РФ, который не вступил в силу, поскольку оба государства не провели соответствующих процедур, как предусмотрено Венской конвенцией, - заявил он на пресс-конференции. - До тех пор, пока не вступил в силу новый договор, действует логика прежнего договора".

"Точка зрения нынешнего правительства, и она действовала во времена всех прежних правительств, [в том, что] мы считаем Тартуский мирный договор действующим, - добавил Рейнсалу. - Эстония подписала договор об изменении пограничной линии. Если он вступит в силу в обоих государствах, то будет новая пограничная линия".

При этом, по его словам, правительство Эстонии не обращалось к России с предложением пересмотреть пограничную линию, как она зафиксирована в новом договоре.

В среду посольство РФ в Эстонии заявило, что эта балтийская республика официально согласилась с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор. Официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала, отметило диппредставительство. В то же время Тартуский мирный договор, подчеркнули в посольстве РФ, стал достоянием истории.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве.