Сенат США продлил финансирование правительства до 20 декабря

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Конгресс США одобрил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.

Во вторник Палата представителей (нижняя палата) утвердила данный документ. В четверг текст был принят Сенатом (верхней палатой) законодательного органа. "За" проголосовали 74 сенатора, "против" - 20. Теперь резолюцию до полуночи должен утвердить президент США Дональд Трамп.

В случае непринятия бюджета США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы. Таким образом, законодателям необходимо будет прийти к компромиссу, чтобы принять окончательный бюджет на уже нынешний 2020 финансовый год (начался с октября).