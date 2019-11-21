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Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"

Премьер-министр Израиля также пообещал продолжить управлять страной ответственно и в соответствии с законом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/RONEN ZVULUN / POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генерального прокурора еврейского государства Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения по трем делам, в том числе о взяточничестве, "попыткой переворота на основе ложных утверждений".

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслируют основные каналы национального телевидения.

Премьер-министр заявил также, что продолжит управлять страной "ответственно и в соответствии с законом". 

"То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом", - сказал премьер.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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