Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генерального прокурора еврейского государства Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения по трем делам, в том числе о взяточничестве, "попыткой переворота на основе ложных утверждений".

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслируют основные каналы национального телевидения.

Премьер-министр заявил также, что продолжит управлять страной "ответственно и в соответствии с законом".

"То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом", - сказал премьер.