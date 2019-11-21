Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

"Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ", - заявил он.

"Существует большое давление на страну, на оборонную промышленность, - сказал президент. - Мы не только не будем менять свою позицию, но будем мощно бороться за военный нейтралитет, чтобы самим защищать свое небо и землю, укреплять разведку и контрразведку. У нас есть возможности это делать, и Сербия будет все сильнее".

По словам президента Сербии, в ближайшие два месяца он представит "общеправовой политический акт, который подтвердит внутриполитический и внешнеполитический путь военного нейтралитета" страны.

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.