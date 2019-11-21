Европарламент оценит встречные меры РФ к судьям Литвы по делу о событиях января 1991 года

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Вопрос о встречных мерах РФ к литовским судьям и прокурорам, которые вели дело о событиях января 1991 года, включен в повестку дня сессии Европарламента (ЕП). Об этом в четверг сообщило пресс-бюро евродепутата от Литвы Бронюса Ропе.

"Благодаря особым усилиям членов Европарламента от Литвы и правительства республики нам удалось убедить лидеров политических групп Европарламента в необходимости реагировать на действия Российской Федерации и дать им должный политический отпор", - отмечается в сообщении. Согласно пресс-бюро, вопрос включен в повестку дня ЕП следующей недели.

Следственный комитет РФ возбудил в апреле уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс о январских событиях 1991 года. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

Требуют оправдать

В январе 1991 года во время политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от четырех до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе Мелю - семь, Иванову - четыре года тюрьмы. Адвокаты граждан РФ приговор обжаловали с требованием оправдать подзащитных.