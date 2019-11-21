Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции в президентском дворце.

"Хочу оповестить общественность, что видео сняло не Агентство информационной безопасности, но мы полностью оповещены о происходящем. Это произошло 24 декабря 2018 года, когда... наши спецслужбы получили данные, что в Земуне [район Белграда] около 18 часов подполковник на пенсии З. К. встретится с подполковником РФ Георгием Клебаном. Мы предприняли меры, однако документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке", - заявил Вучич.

По его словам, "Сербия много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии". "Помимо данных о Клебане, у нас есть фото и видео с другими разведчиками. Клебана сняли 10 раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация", - сказал президент.

По его словам, "многочисленные разведслужбы - как мировые, так и региональные - действуют на территории Сербии, пытаясь влиять на ситуацию в стране и собирая данные" о ней. "Меры нашей контрразведывательной защиты мы резко увеличили. Значительная часть стран иногда легально, иногда нелегально хочет получить данные о численности войск, расположении военных, вооружениях, планах. Мы предприняли меры, чтобы помешать таким действиям", - заявил он

Вучич сообщил, что за подполковником З. К. следили с 2012 года, когда он контактировал с хорватскими спецслужбами. Затем он несколько лет контактировал с российскими разведчиками. По его словам, через несколько дней Сербия опубликует результаты операций о разведке стран региона.

"Что касается отношений с РФ, Клебан больше не на территории Сербии, у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии. У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем", - сказал Вучич.

"Шпионский скандал"

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски в среду подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали газета "Блиц" и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.

Газета "Вечерне новости" сообщила, что человек, запечатленный на резонансном видео, является частным предпринимателем. Она также информировала, что запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США. Газета приводит комментарий источника в сербских спецслужбах, который назвал ситуацию "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".

Реакция России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда. По его словам, отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на них повлиять.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии очередной провокационной историей перед контактами двух стран на высшем уровне. Она подчеркнула, что с подобными вещами МИД встречается с "завидной регулярностью".