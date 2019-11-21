{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

Reuters: сенаторы США потребовали не разрешать американским фирмам сотрудничать с Huawei

Комментарий от Министерства торговли США агентству получить не удалось

ТАСС, 21 ноября. Группа из 16 сенаторов от Республиканской и Демократической партий направили в Министерство торговли США письмо, в котором потребовали прекратить выдачу американским компаниям лицензий на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Его текст в четверг приводит агентство Reuters.

В своем письме законодатели из верхней палаты Конгресса США настаивают на запрете подобного сотрудничества до тех пор, пока американская администрация не предоставит им доказательства, "подтверждающие или опровергающие [факт того, что] одобрение лицензий может стать угрозой для национальной безопасности".

Письмо подписали лидер демократов в Сенате Чак Шумер, сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Кори Букер, от республиканцев инициативу поддержали Том Коттон, Бен Сасс и ряд других законодателей.

Комментарий от американского министерства Reuters получить пока не удалось.

В понедельник Министерство торговли США продлило на 90 дней - до 16 февраля 2020 года - лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США. Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.

Теги
СШАСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
Власти Мехико опровергли сообщения о присутствии наркокартеля "Синалоа" в городе
Глава Управления общественной безопасности столицы Мексики при этом призвал усилить борьбу с организованной преступностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС