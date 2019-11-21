Reuters: сенаторы США потребовали не разрешать американским фирмам сотрудничать с Huawei

ТАСС, 21 ноября. Группа из 16 сенаторов от Республиканской и Демократической партий направили в Министерство торговли США письмо, в котором потребовали прекратить выдачу американским компаниям лицензий на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Его текст в четверг приводит агентство Reuters.

В своем письме законодатели из верхней палаты Конгресса США настаивают на запрете подобного сотрудничества до тех пор, пока американская администрация не предоставит им доказательства, "подтверждающие или опровергающие [факт того, что] одобрение лицензий может стать угрозой для национальной безопасности".

Письмо подписали лидер демократов в Сенате Чак Шумер, сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Кори Букер, от республиканцев инициативу поддержали Том Коттон, Бен Сасс и ряд других законодателей.

Комментарий от американского министерства Reuters получить пока не удалось.

В понедельник Министерство торговли США продлило на 90 дней - до 16 февраля 2020 года - лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США. Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.