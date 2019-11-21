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Кризис на Украине

В Киеве отметили годовщину "майдана" протестом против урегулирования в Донбассе

На площади Независимости собрались около 3 тыс. человек

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек собрались в четверг вечером на площади Независимости в Киеве на акцию "У нас есть достоинство", которая приурочена к шестой годовщине начала событий, получивших название "евромайдан". Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, участники демонстрации держат в руках фотографии погибших в ходе беспорядков в центре украинской столицы зимой 2014 года, а на одежду наклеили полосы желтой ленты, что, по задумке организаторов, символизирует борьбу за государство и свободу.

Митингующие вышли с плакатами "Не продается", "Банду геть!", "Нет репрессиям", "Хватит нас разводить", "Нет Приднестровью в Донбассе" и флагами Украины. Они требуют от властей отказаться от разведения сил в Донбассе, не предоставлять региону особый статус, отменить реализацию "формулы Штайнмайера" и усилить антироссийские санкции. Кроме того, президента и правительство призывают не амнистировать сторонников ДНР и ЛНР, но прекратить преследование "патриотов, волонтеров и активистов", а также участников силовой операции на востоке страны. "Мир на Украине наступит, но только на наших условиях", - заявил со сцены лидер парламентской партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Для обеспечения общественного порядка в четверг в Киеве развернуто около 1,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Как сообщила пресс-служба этого ведомства, они дежурят совместно со спасателями, взрывотехниками и полицейскими.

Петр Порошенко в первый год президентства установил на Украине День достоинства и свободы. Он приурочен к годовщине начала массовых акций протеста в центре Киева. Формальным поводом для них стало приостановка процесса заключения Соглашения об ассоциации Украиной и ЕС.

Митинги, которые начались в Киеве 21 ноября 2013 года, закончились в конце февраля 2014 года государственным переворотом на Украине. После этого новые власти страны развязали силовую операцию против жителей Донбасса, которые не пожелали смириться с его итогами.

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