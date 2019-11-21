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Трамп в телефонном разговоре пригласил президента Афганистана посетить США

Ашраф Гани ответил согласием на это предложение

ТАСС, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с коллегой из Афганистана Ашрафом Гани, пригласив его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Гани ответил согласием на это предложение, сообщил в четверг на своей странице в Twitter пресс-секретарь афганского лидера Седик Седдики.

Информации о конкретных датах поездки Гани в Вашингтон Седдики не привел.

Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), который Гани подготовил для афганского правительства. Трамп, указывает Седдики, "подчеркнул необходимость прекращения огня в качестве предварительного условия для установления мира", а также отметил важность участия афганских властей для успешного проведения мирного процесса.

Кроме того, глава Белого дома поблагодарил президента Афганистана за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле. Двое профессоров из США и Австралии 19 ноября были переданы американским представителям и находятся в безопасности. Как отмечает газета The New York Times, обмен заложниками может стать шагом на пути к возобновлению переговоров между США и движением "Талибан".

Осенью 2018 года США фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафТрамп, Дональд
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