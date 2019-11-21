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Суд в Калифорнии признал недействительным закон о публикации Трампом налоговых деклараций

При этом судьи отметила, что согласна с мнением о том, что "раскрытие налоговых декларация кандидатами на пост президента могло бы предоставить избирателям важную информацию"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Калифорнии признал недействительным закон, обязывающий политиков, которые претендуют на пост президента США, перед участием в первичных выборах в этом штате раскрывать свои налоговые декларации. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на судебные материалы.

В решении верховного судьи штата Калифорния Тани Кантил-Сакуэй отмечается, что она согласна с мнением о том, что "раскрытие налоговых декларация кандидатами на пост президента могло бы предоставить избирателям важную информацию". При этом, однако, по ее словам, "конституция штата Калифорния предписывает, что принятие решения о том, повлияет ли на итоги выборов согласие или отказ кандидатов на пост главы государства опубликовать свои налоговые декларации, лежит исключительно на избирателях". "Какими бы полномочиями ни обладал законодательный орган в определении условий проведения праймериз в данном штате, оспариваемые разделы этого закона находятся вне его компетенции и не подлежат обязательному исполнению", - указала она.

Закон был подписан 30 июля губернатором штата Гэвином Ньюсомом, который ранее не раз выступал с критикой в отношении президента США Дональда Трампа. Согласно его нормам, демократы и республиканцы, добивающиеся выдвижения кандидатами на пост президента от своей партии и планирующие участвовать в первичных выборах в Калифорнии, должны предоставить властям штата сведения о своих налоговых отчислениях за последние пять лет. Закон, в частности, предписывает Трампу для участия в праймериз в штате перед предстоящими в 2020 году президентскими выборами раскрыть данные о его налогах.

В августе Трамп выдвинул в отношении властей штата иск, в котором настаивал на том, что они не имеют права вводить произвольные требования для лиц, баллотирующихся в президенты США. Он также просил признать закон противоречащим конституции и приостановить его действие с момента начала рассмотрения иска. Трамп выразил уверенность в том, что закон был принят с целью создать трудности для него лично. В октябре федеральный судья по Восточному округу штата Калифорния заблокировал действие закона. который, по его мнению, "вероятно, противоречит нормам конституции и законов Соединенных Штатов".

Вместе с тем действующему американскому лидеру для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, вероятнее всего, не потребуется победа на праймериз в Калифорнии. Его единственным соперником из числа республиканцев перед выборами 2020 года является сейчас бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Согласно результатам последних соцопросов, лишь 5-15% избирателей из числа республиканцев готовы поддержать Уэлда. Почти все остальные отдали бы свои голоса за Трампа.

Выборы в ноябре 2020 года

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Теги
СШАТрамп, Дональд
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