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В США заявили, что они не единственные, просившие Египет не покупать у России Су-35

В Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон продолжает обсуждать с Каиром покупку российских самолетов

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты являются не единственной страной, которая обращалась к Египту с призывом не приобретать истребители Су-35 у России. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму его брифинга распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Конечно же, есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру и говорили: "Пожалуйста, не перечеркивайте весь достигнутый вами за последние годы прогресс". Так что этим [покупкой Египтом Су-35] обеспокоены не только США. Есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру с этим вопросом", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с Каиром покупку российских самолетов. "Мы прорабатываем это с ними и пока окончательно не решили этот вопрос", - сообщил он. "Однако они прекрасно осведомлены, чем они рискуют", - добавил представитель Госдепартамента.

18 ноября на авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Египет рискует попасть под американские санкции, если закупит российское вооружение, в частности истребители Су-35. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон и Госдепартамент написали письмо властям Египта с предупреждением о том, что за покупкой российских истребителей Су-35 неизбежно последуют рестрикции со стороны Вашингтона.

Для этого у США есть обоснование в виде закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), подписанного в 2017 году. Он позволяет вводить санкции против третьих стран, сотрудничающих с оборонными ведомствами государств, отнесенных США к противникам.

Теги
СШАЕгипетРоссия
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