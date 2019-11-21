{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВВС США рассчитывают, что гиперзвуковое оружие будет в боевой готовности в 2022 году

Созданием проектов занимается гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США рассчитывают, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом заявил в четверг на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч.

У него поинтересовались, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, которая была обнародована в апреле. "Мы уже предпринимаем усилия в сфере [создания] гиперзвуковых [вооружений]. У меня уже идут две программы. Мы их уже реализуем: HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатуры произносятся как hacksaw ("ножовка") и arrow ("стрела") - прим. ТАСС). <...> Мы уже работаем с DARPA, мы уже ведем исследования", - ответил военачальник. DARPA - это Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 22-м (то есть в 2022 году - прим. ТАСС)", - подчеркнул Банч.

Созданием систем HCSW и ARRW занимается гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне 2019 года. По свидетельству ВВС, эти испытания прошли успешно.

Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются DARPA и ВМС США.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Reuters: задержанный по делу об убийстве журналистки на Мальте бизнесмен выпущен под залог
При этом он будет находиться под круглосуточным присмотром полиции, так как следственные действия еще продолжаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС