В Конгрессе США сравнили действия Трампа с Уотергейтским скандалом

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заявил в четверг, что действия американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине "выходят за рамки" того, что сделал 37-й президент США Ричард Никсон. Демократ выступил с таким заявлением по завершении публичных слушаний в спецкомитете в рамках расследования дела об импичменте главы Белого дома.
Конгрессмен заявил, что "злоупотребление властью" Трампом было очевидным и в более значительных масштабах, чем Уотергейтский скандал, который привел к началу процедуры импичмента Никсона. "Разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас, - это не разница между Никсоном и Трампом, это разница между тем Конгрессом и этим, - считает Шифф. - Где люди, которые готовы выйти за границы своей партии, чтобы выполнить свой долг?"
"То, что мы здесь видели, гораздо серьезнее, чем третьесортное ограбление партийного штаба демократов (речь идет о Уотергейтском скандале - прим. ТАСС)", - отметил законодатель. Шифф сравнил заявление Трампа об отсутствии принципа "услуга за услугу" в отношениях с Украиной с известной фразой Никсона "Я не мошенник". "То, о чем мы говорим, - это <...> отказ от военной помощи союзнику, находящемуся в состоянии войны (Украине - прим. ТАСС). Это выходит за рамки того, что сделал Никсон", - сказал он.
"Нет ничего опаснее безнравственного президента, который считает себя выше закона", - заключил конгрессмен.
Детали процедуры
Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".
"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.
После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Демократической партии теоретически могут набрать.
В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).
По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала 2019 года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов прошлого года) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.
Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.