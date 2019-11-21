В Конгрессе США сравнили действия Трампа с Уотергейтским скандалом

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заявил в четверг, что действия американского лидера Дональда Трампа по отношению к Украине "выходят за рамки" того, что сделал 37-й президент США Ричард Никсон. Демократ выступил с таким заявлением по завершении публичных слушаний в спецкомитете в рамках расследования дела об импичменте главы Белого дома.

Конгрессмен заявил, что "злоупотребление властью" Трампом было очевидным и в более значительных масштабах, чем Уотергейтский скандал, который привел к началу процедуры импичмента Никсона. "Разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас, - это не разница между Никсоном и Трампом, это разница между тем Конгрессом и этим, - считает Шифф. - Где люди, которые готовы выйти за границы своей партии, чтобы выполнить свой долг?"

"То, что мы здесь видели, гораздо серьезнее, чем третьесортное ограбление партийного штаба демократов (речь идет о Уотергейтском скандале - прим. ТАСС)", - отметил законодатель. Шифф сравнил заявление Трампа об отсутствии принципа "услуга за услугу" в отношениях с Украиной с известной фразой Никсона "Я не мошенник". "То, о чем мы говорим, - это <...> отказ от военной помощи союзнику, находящемуся в состоянии войны (Украине - прим. ТАСС). Это выходит за рамки того, что сделал Никсон", - сказал он.

"Нет ничего опаснее безнравственного президента, который считает себя выше закона", - заключил конгрессмен.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".