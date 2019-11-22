Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса, полагая, что там разбирательство будет справедливым. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках Конституции", - приводит его текст агентство Reuters.

"Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционнрой схеме, таких как Адам Шифф, Джо Байден, Хантер Байден и так называемый осведомитель (тот, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - подчеркнул Гидли.