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Начало процедуры импичмента Трампа
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Трамп надеется, что разбирательство по импичменту дойдет до Сената

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, президент США полагает, что в Сенате он может рассчитывать на справедливость
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса, полагая, что там разбирательство будет справедливым. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках Конституции", - приводит его текст агентство Reuters.

"Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционнрой схеме, таких как Адам Шифф, Джо Байден, Хантер Байден и так называемый осведомитель (тот, кто обратил внимание на содержание июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС)", - подчеркнул Гидли.

Теги
РоссияНачало процедуры импичмента Трампа
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