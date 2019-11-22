CNN: сотрудника ФБР заподозрили в подделке документа, касающегося слежки за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Джон Дарем подозревает некого сотрудника ФБР в подделке документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за приближенными Дональда Трампа, который сейчас является американским президентом. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников, указанному сотруднику ФБР, имя и должность которого не разглашаются, могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления, если подозрения подтвердятся. Документ, о котором идет речь, касается слежки за Картером Пейджем, который во время предвыборной гонки 2016 года в США являлся советником предвыборного штаба Трампа.

Телеканал не уточняет, в чем состояла суть предполагаемой фальсификации. Не разъясняется также, позволил ли именно этот документ начать слежку за штабом Трампа.

Как отмечает телеканал, информация, касающаяся данных подозрений, может быть включена в доклад, который планирует опубликовать в декабре генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц. В докладе будет говориться об обстоятельствах, при которых американские спецслужбы в 2016 году начали расследование в отношении штаба Трампа.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.