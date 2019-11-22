МИД Белоруссии: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Белоруссии ограничения сотрудничества с Россией. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, находящийся с визитом в столице США.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением взаимодействия Минска с Москвой. "Абсолютно нет. Никогда такого не звучало, ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался", - сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Как он напомнил, тему взаимодействия Белоруссии и России в контексте отношений Минска и Вашингтона затрагивал сравнительно недавно в бытность помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он посетил Минск в августе 2019 года. "Говорил об этом <...> Джон Болтон, когда был в Минске. Говорил об этом средствам массовой информации", - отметил Кравченко. По его словам, "сегодня (в четверг - прим. ТАСС) примерно в том же ключе публично высказался на конференции [по белорусско-американским отношениям в Вашингтоне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии] Джордж Кент".

"Вопросы отношений Белоруссии с Россией - это дело Белоруссии, - подчеркнул замглавы МИД. - И я, судя по тому, что вижу в наших обсуждениях с американцами, действительно могу подтвердить, что каких-то призывов или же ожиданий со стороны США в отношении нашего (российско-белорусского - прим. ТАСС) взаимодействия фактически не существует".

"Они (должностные лица США - прим. ТАСС) продолжают повторять, что любое решение могут воспринять, что это решение должно быть демократическим, это наше (Белоруссии - прим. ТАСС) дело. Говорят о том, что понимают исторический, объективный характер взаимодействия между Белоруссией и Россией, тех форматов сотрудничества, которые есть. <...> Я, честно говоря, никогда не слышал от официальных представителей США какого-то осуждения нашего взаимодействия, <...> наших форматов сотрудничества. Поэтому я бы не сказал, что наше сотрудничество с Россией является каким-то элементом наших переговоров с США", - добавил замминистра.

Борьба с терроризмом

Компетентные органы Белоруссии и США расширяют сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и киберпреступностью, сообщил также Кравченко.

"Да, это сотрудничество всегда присутствовало", - сказал он, отвечая на вопрос о том, предпринимаются ли усилия по развитию взаимодействия между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран в связи с наметившимся потеплением в отношениях Минска и Вашингтона.

"Я сейчас, наверное, больше говорю о сотрудничестве правоохранительных органов", - уточнил Кравченко. "Оно всегда было элементом нашего более широкого взаимодействия. Сейчас оно действительно расширяется. Расширяется, естественно, в областях противодействия киберпреступности, терроризму, организованной преступности", - отметил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Белоруссии.

"Есть несколько примеров успешного взаимодействия правоохранительных органов Белоруссии и США по предотвращению преступлений против наших граждан, американских граждан, граждан третьих стран", - подчеркнул замглавы МИД.

Согласно информации, которую изложил Кравченко, в четверг он принял участие в упомянутой конференции. В пятницу у заместителя главы МИД Белоруссии предстоят переговоры в Госдепартаменте и, возможно, в Совете национальной безопасности Белого дома и аппарате представителя США на торговых переговорах, а также встречи с представителями американских деловых кругов.