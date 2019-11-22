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Президент Колумбии заявил, что правительство услышало требования протестующих

Иван Дуке призвал всех граждан "продолжать работать, чтобы объединиться, чтобы преобразовать страну"

БОГОТА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны услышали требования граждан, которые в четверг участвовали в общенациональной забастовке. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время обращения к нации.

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"Сегодня говорили колумбийцы. Мы их слушаем. Мы понимаем, что мирный протест является законным в условиях демократии", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на сайте администрации президента.

Глава Колумбии призвал всех граждан "продолжать работать, чтобы объединиться, чтобы преобразовать страну". "Мы сильная страна, и мы никогда не перестанем быть ею. Поэтому сегодня, как никогда, мы будем работать вместе, чтобы двигать нашу страну вперед", - подчеркнул он.

Дуке также добавил, что граждане, участвовавшие в вандализме, будут наказаны по закону. "Мы не допустим грабежей и посягательств на частную собственность. И мы применим к ним [нарушителям] всю строгость закона", - отметил он.

В четверг по всей Колумбии прошли манифестации и акции протеста. Граждане высказывали свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

Теги
КолумбияДуке, Иван
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