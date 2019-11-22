Глава Минэнерго США заявил, что Трамп не упоминал при нем о расследовании по делу Байденов

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго США Рик Перри никогда не слышал, чтобы американский лидер Дональд Трамп в его присутствии говорил о возможности начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена или его сына. Об этом министр заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"При мне ни разу не упоминали ни название "Бурисма", ни Байденов. Ни президент, ни [адвокат Трампа] Рудольф Джулиани, ни [постпред США при ЕС] Гордон Сондланд, - отметил Перри. - Если кто-то заявляет, что было иначе, то он лишь говорит о своих домыслах. Это неразумно". Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газовой компании "Бурисма".

Перри отметил, что администрация Трампа регулярно проводила консультации с Киевом по вопросам борьбы с коррупцией. Эти контакты, по словам министра, имели место в то время, когда президентом Украины был Петр Порошенко, а также после прихода к власти Владимира Зеленского. По словам Перри, Вашингтон подчеркивал, что американский бизнес будет вкладывать средства в украинскую экономику, когда убедится, что руководство страны больше не является коррумпированным.

Говоря о процедуре импичмента в США, Перри выразил уверенность в том, что Трамп "преодолеет это". "Я не думаю, что американцы купятся на это все", - добавил он. Министр подчеркнул, что Сенат Конгресса США не поддержит импичмент Трампа.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.