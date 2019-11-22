{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Глава Минэнерго США заявил, что Трамп не упоминал при нем о расследовании по делу Байденов

По словам Рика Перри, администрация американского лидера регулярно проводила консультации с Киевом по вопросам борьбы с коррупцией

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Минэнерго США Рик Перри никогда не слышал, чтобы американский лидер Дональд Трамп в его присутствии говорил о возможности начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена или его сына. Об этом министр заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"При мне ни разу не упоминали ни название "Бурисма", ни Байденов. Ни президент, ни [адвокат Трампа] Рудольф Джулиани, ни [постпред США при ЕС] Гордон Сондланд, - отметил Перри. - Если кто-то заявляет, что было иначе, то он лишь говорит о своих домыслах. Это неразумно". Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газовой компании "Бурисма".

Перри отметил, что администрация Трампа регулярно проводила консультации с Киевом по вопросам борьбы с коррупцией. Эти контакты, по словам министра, имели место в то время, когда президентом Украины был Петр Порошенко, а также после прихода к власти Владимира Зеленского. По словам Перри, Вашингтон подчеркивал, что американский бизнес будет вкладывать средства в украинскую экономику, когда убедится, что руководство страны больше не является коррумпированным.

Говоря о процедуре импичмента в США, Перри выразил уверенность в том, что Трамп "преодолеет это". "Я не думаю, что американцы купятся на это все", - добавил он. Министр подчеркнул, что Сенат Конгресса США не поддержит импичмент Трампа.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
МИД Белоруссии: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой
Замглавы ведомства Олег Кравченко отметил, что "никогда с этим не сталкивался"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС