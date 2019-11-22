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Кризис в Сирии
Обновлено 

Переговоры по Сирии пройдут в Нур-Султане 10-11 декабря

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что поступила официальная нота

НУР-СУЛТАН, 22 ноября. /ТАСС/. Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Поступила официальная нота, переговоры по Сирии [состоятся] 10-11 декабря", - сказал Тлеуберди.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.

Новость обновлена (10:58 мск) - приводятся подробности

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КазахстанСирияКризис в Сирии
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