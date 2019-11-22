Китай заявил, что высоко ценит позицию Путина по поводу попыток сдерживания РФ и КНР

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай высоко ценит точку зрения президента России Владимира Путина о том, что попытки сдержать развитие КНР и РФ являются серьезной ошибкой. Так официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал соответствующее заявление российского лидера.

"Мы придаем высокое значение той позитивной и четкой позиции, которую выразил президент Путин. Некоторые государства в последнее время следуют принципам односторонности и вмешиваются во внутренние дела других государств, используя механизм введения санкций, что оказывает влияние на существующий миропорядок и подрывает основы действующей системы международных отношений", - указал он. "Такая практика - это движение в обратном направлении и в самом деле это большая ошибка, которая глубоко не приветствуется (международным сообществом)", - добавил дипломат.

"Китай и Россия являются постоянными членами СБ ООН и крупными развивающимися странами. Обе наши страны стремятся защищать национальный суверенитет и безопасность, базовые нормы международного права", - подчеркнул Гэн Шуан. "У нас общие интересы и потребности, поэтому мы разделяем ответственность за поддержание глобального мира и стабильности, а также за отстаивание справедливости и честности международных отношений", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В среду президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!" заявил о том, что попытки сдержать развитие Китая и России являются элементами недобросовестной конкуренции. "К сожалению, об этом публично говорят в самих Соединенных Штатах, допустим. Целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель - сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода", - сказал Путин.