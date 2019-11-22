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Турция задержала боевика ИГ, который может быть причастен к терактам в России и Германии

Речь идет об атаках 2018 года

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в Сирии члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который может быть причастен к организации терактов в Германии и России. С таким утверждением выступил в пятницу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы схватили одного из главарей ИГ, который занимался изготовлением взрывчаток, а также является организатором нападений с участием террористов-смертников. Этот экстремист стоит за атаками, случившимися в России и Германии в 2018 году", - приводит слова главы МВД газета Hurriyet.

Теги
СирияТурцияГерманияРоссия
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