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В Минобороны Турции заявили, что Анкара прорабатывает вопрос взаимодействия С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от одного из видов вооружения в пользу другого

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Турция прорабатывает вопрос взаимодействия зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 и истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс развертывания С-400 на турецкой территории продолжается, как и подготовка турецких военных специалистов в России. Вопрос совместимости С-400 и F-35 прорабатывается. Надеюсь, что эти усилия принесут положительный результат", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Акар подчеркнул, что Анкара не намерена "отказываться от одного [из видов вооружения] в пользу другого". "Даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то мы найдем максимально удобную формулу действий", - добавил глава ведомства.

Турецкий министр также заверил, что республика "не намерена пересматривать контракт по С-400 с РФ". "Эти системы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану, пусть в этом никто не сомневается", - отметил Акар.

В пятницу в Анкаре должны пройти переговоры между официальными лицами Турции и США, в ходе которых стороны рассмотрят возможности урегулирования разногласий в связи с поставками российских ЗРС в республику.

О поставках С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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