МИД КНР призвал не выдавать отдельные случаи в виде программы госшпионажа Китая против США

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китай выступает против попыток выдать отдельные случаи кражи интеллектуальной собственности в качестве масштабной государственной программы шпионажа КНР против США. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал предъявление Минюстом США гражданину КНР обвинений в шпионаже против сельскохозяйственной компании Monsanto (в настоящее время входит в Bayer)

"Мне неизвестны детали, о которых вы говорите. Однако должен сказать, что какой бы то ни был это человек, гражданин он Китая или США, если он совершил противоправное действие, то американские власти должны провести надлежащие и справедливые юридические процедуры. По этому поводу мы не высказываем какого-либо мнения", - указал он.

"Однако мы выступаем против того, чтобы кто-либо раздувал проблему из единичного частного дела, а также предпринимал попытки сделать это примером того, что Китай якобы организовал и планировал кражу интеллектуальной собственности у США", - добавил он. "Мы всегда говорим, что успехи Китая в сфере науки и технологий являются результатом не краж и воровства, а мудрости и тяжелого труда китайского народа. Усиление научно-технического сотрудничества между двумя нашими странами удовлетворяет интересам обеих сторон, а также поможет научному прогрессу и принесет пользу всему человечеству", - резюмировал дипломат.

В четверг Министерство юстиции США сообщило о том, что гражданину КНР Сян Хайтао были предъявлены обвинения в попытке кражи у американской компании Bayer информации, представляющей коммерческую тайну. Он был помещен под стражу. 42-летний специалист работал на компанию Monsanto с 2008 по 2017 год. В июне 2017 года он был задержан в Чикаго при попытке сесть на рейс в Шанхай. В его компьютере было найдено разработанное его работодателем программное обеспечение для оптимизации питания продовольственных культур, в том числе сои и кукурузы.

По данным ФБР, незадолго до вылета Сян Хайтао принял предложение о трудоустройстве на руководящую должность в Институт почвоведения в Нанкине, который входит в Академию наук Китая.