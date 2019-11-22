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Главы Совбезов РФ и Сербии договорились сотрудничать в борьбе с криминалом и терроризмом

В сообщении МВД Сербии напрямую не упоминается недавний "шпионский скандал", однако подчеркивается, что "Республика Сербия продолжит решительную борьбу за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета"

БЕЛГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД Сербии Небойша Стефанович, занимающий должность председателя совета безопасности страны, обсудил в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сотрудничество в борьбе с криминалом и терроризмом. Об этом говорится в официальном сообщении МВД Сербии, направленном в пятницу в ответ на запрос ТАСС.

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"Стефанович и Патрушев на встрече договорились о подписании двух соглашений, которые дадут дополнительный прогресс сотрудничеству Сербии и России в области безопасности. Один из них относится к сотрудничеству в борьбе с организованным криминалом, а другой - к борьбе с терроризмом", - говорится в документе.

В сообщении напрямую не упоминается недавний "шпионский скандал" в Сербии, однако подчеркивается, что "Республика Сербия продолжит решительную борьбу за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета". В то же время Небойша Стефанвоич поблагодарил российскую сторону за поддержку по вопросу Косова и Метохии, в том числе препятствованию вступления сербского края в Интерпол.

Со своей стороны Николай Патрушев "выразил поддержку сотрудничеству двух стран в области безопасности, а также по другим вопросам, представляющим для Сербии национальный интерес". По его словам, большой вклад здесь имеют встречи лидеров России и Сербии, придающие импульс и динамику развитию отношений.

Стефанович и Патрушев разговаривали об актуальных вопросах безопасности, с которым сталкивается современный мир, в том числе Россия и Сербия, указав, что ситуация в сфере безопасности остается сложной, говорится в документе. По их мнению, для успешной борьбы против организованного криминала, терроризма и киберугроз необходимо близкое сотрудничество соответствующих органов всех стран. "Отслеживаем ситуацию по вопросу миграции с Ближнего Востока, особенно принимая во внимание опасения проникновения исламистов в Западную Европу", - сообщил Стефанович.

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Президент Сербии выступил после заседания Совбеза страны, созванного на фоне шпионского скандала, и сообщил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли видео с его участием. Президент Вучич также рассказал о большом давлении на страну и ее оборонную промышленность, указав при этом, что Белград продолжит "отстаивать свою независимость и целостность, оставаясь на позиции военного нейтралитета".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияСербия
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