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Апелляционный суд принял в производство ходатайство защиты Кочаряна о его освобождении

Ранее суд общей юрисдикции Еревана принял решение отклонить ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-главу страны под арестом

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении в пятницу принял в производство жалобу защиты бывшего президента Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, против решения судьи общей юрисдикции Еревана Анны Данибекян, которая отклонила ходатайство об освобождении экс-главы государства под залог. Об этом сообщается на официальном сайте Судебного департамента.

"Жалобу адвокатов Роберта Кочаряна будет рассматривать судья Апелляционного суда Мхитар Папоян", - отмечается в сообщении.

Суд общей юрисдикции Еревана на заседании 7 ноября принял решение отклонить ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении их подзащитного под залог и оставить экс-главу страны под арестом.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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