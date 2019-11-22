СМИ: власти Малайзии задержали судно с россиянами и украинцами на борту

ТАСС, 22 ноября. Управление морской полиции Малайзии (MMEA) объявило о задержании балкера с российско-украинским экипажем в 3,5 морских милях от восточного побережья штата Джохор на западе страны. Как сообщила в пятницу газета Star, у судна отсутствовало разрешение на вход в малайзийский порт.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли предъявить разрешение на вход от администрации порта. Экипаж состоит из граждан России и Украины возрастом от 21 до 68 лет", - заявил представитель MMEA. Он также отметил, что два моряка были направлены в офис MMEA для дальнейших разбирательств.

По информации газеты Star, данное нарушение грозит штрафом в размере до 100 тыс. ринггитов (около $24 тыс.) и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Официальный комментарий посольства России в Малайзии пока не поступал.