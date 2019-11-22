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Акции протеста в Ираке

Reuters: два человека погибли при столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде

По данным агентства, одного демонстранта застрелили, еще один погиб от слезоточивого газа, примененного полицией для разгона собравшихся

ТАСС, 22 ноября. По меньшей мере два человека погибли, еще 22 пострадали в пятницу в результате столкновений демонстрантов с полицией в Багдаде. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим, в результате чего один человек был застрелен. Еще один демонстрант погиб от слезоточивого газа, примененного полицией для разгона собравшихся.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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