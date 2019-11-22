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Республика Науру стала 17-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 - не признали, а еще пять воздержались

БЕЛГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Тихоокеанское государство Науру стало 17-й страной, отозвавшей признание независимости Косова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Сербии.

"Республика Науру является 17-й страной, которая отозвала признание односторонне провозглашенной независимости так называемого Косова" , - говорится в сообщении. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что замминистра Науру вручил ему сегодня соответствующую ноту.

В последние месяцы дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании Косова. В феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. Вместе с тем свое признание независимости Косова отозвали Папуа - Новая Гвинея, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и другие.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 - не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.

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