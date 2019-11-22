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В Палестине ожидают визит Путина в начале 2020 года

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль надеется, что этот визит "будет во благо наших народов"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что визит президента России Владимира Путина в эту страну может состояться в начале 2020 года.

"Президент России, как предполагается, посетит Палестину в начале следующего года, - сказал дипломат в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предстоящих двусторонних контактах. - Надеюсь, что этот визит будет во благо наших народов".

Последний раз Путин посещал Палестину в 2012 году. Его палестинский коллега Махмуд Аббас был в Москве в июле прошлого года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссия
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