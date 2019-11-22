Грузия и США подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в Вашингтоне подписал трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе грузинского оборонного ведомства.

"Я рад, что мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое полностью отражает наши приоритеты. Документ полностью соответствует текущим реформам Сил обороны Грузии, целью которых является развитие возможностей и модернизация армии. В результате нашего двустороннего сотрудничества Грузия преобразовывается из страны, проводящей учения, в независимого партнера", - сказал Гарибашвили после подписания документа.

Согласно документу, Министерство обороны США вновь будет поддерживать Грузию в реформах, направленных на улучшение боеспособности армии. Новый документ подразумевает продление помощи США для осуществления Программы готовности обороны (GDRP), подготовки грузинских военных к несению службы в рамках миротворческой миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане и прочее.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах при помощи США будет осуществлено обучение девяти батальонов Сил обороны Грузии, первый такой батальон был подготовлен в июле прошлого года.

США занимаются и поставками оружия в Грузию. В январе 2018 года Грузия закупила у США противотанковые системы Javelin. США поставляют республике и пулеметы М-240. В 2018 году министерство обороны заявило, что армия Грузии в ближайшее время получит от США переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.