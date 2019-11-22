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Шведские военные утверждают, что российское судно нарушило границы королевства

Вооруженные силы королевства сообщили об инциденте в правительственную канцелярию

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, утверждают Вооруженные силы королевства.

"17 ноября российский государственный корабль (так в Швеции называют суда, принадлежащие государству, или используемые им в некоммерческих целях - прим. ТАСС) зашел на шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", - отмечено в опубликованном в пятницу сообщении на сайте ведомства.

ВС сообщили об инциденте в правительственную канцелярию.

В пресс-службе ведомства корреспонденту ТАСС не дали дополнительных комментариев в отношении данной информации.

Вооруженные силы Швеции опубликовали в конце прошлого года статистику нарушений иностранными государствами воздушной, морской и сухопутной границ за период с 2016 по конец декабря 2018 года. Их количество составило 49 раз, из них, по утверждениям шведской армии, три - со стороны России.

Все нарушения границы, приписываемые российской стороне, происходили в воздухе.

В ВС нарушения разделяют на две основные категории - административные и совершенные по ошибке или чистой случайности. В первом случае речь идет о наличии официального разрешения воздушному судну или наземному транспортному средству на пересечение государственной границы и частичном его нарушении, во втором - когда нарушение происходит из-за погодных условий и ветра.

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ШвецияРоссия
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