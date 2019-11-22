Вучич не думает отменять визит в Россию из-за предполагаемого шпионского скандала

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что Белград стремится к добрым и доверительным отношениям с Москвой; мыслей об отмене его визита в Россию в свете предполагаемого шпионского скандала нет. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью германскому еженедельнику Spiegel.

"Нет, мы не думаем об этом", - сказал Вучич, отвечая на соответствующий вопрос издания. "Мы хотели бы добрых и доверительных отношений [с Россией]", - подчеркнул президент Сербии. В то же время он указал на то, что власти Сербии хотят показать, что "это независимая страна и что она сумеет защитить свой военный нейтралитет". "Мы подходим к текущей ситуации с сознанием ответственности и серьезно", - заверил Вучич. "Мы с давних пор дружественные страны. Сербия готова к добрым отношениям, и мы надеемся, что Россия тоже", - заявил он.

Президент Сербии подтвердил, что "стратегическая цель" его страны - путь в направлении ЕС, но напомнил, что Белград одновременно имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. При этом он пояснил, что Сербия подписала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, но не является его членом. "Когда, то есть, если мы вообще вступим в ЕС, эти соглашения потеряют силу", - указал он.

Вучич считает, что Сербия "имеет ясные и прозрачные отношения с Россией". "У русских свои интересы, у нас - свои. Русские ничего нам не дарят, но они дают хорошую цену", - утверждал он.

О "шпионском скандале"

Ранее на портале YouTube независимый болгарский журналист Христо Грозев разместил ролик, на котором два человека общаются и обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке. Он сопроводил запись своими комментариями, утверждая, что на видеозаписи засняты неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Утверждается, что речь идет о "вербовке агентов российскими шпионами".

Начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски в среду подтвердил подлинность видео, на котором, как утверждали газета Blic и "Радио свобода", запечатлена встреча сербского военного и сотрудника военного атташата РФ.

Газета "Вечерне новости" сообщила, что человек, запечатленный на резонансном видео, является частным предпринимателем. Она также информировала, что запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США. Газета приводит комментарий источника в сербских спецслужбах, который назвал ситуацию "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада".

В четверг Вучич заявил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете. "Что касается отношений с РФ, <...> у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент [России Владимир] Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии. У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем", - сказал Вучич.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что инцидент с якобы имевшей место попыткой вербовки сербского военного гражданином РФ не повлияет на отношения Москвы и Белграда. По его словам, отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на них повлиять. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии очередной провокационной историей перед контактами двух стран на высшем уровне. Она подчеркнула, что с подобными вещами МИД встречается с "завидной регулярностью".