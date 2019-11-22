Трамп назвал доклад о слежке за сотрудниками предвыборного штаба в 2016 году историческим

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Доклад генерального прокурора Министерства юстиции США Майкла Горовица о причинах начала слежки за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа в ходе кампании 2016 года будет будет "историческим". Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends.

"Скоро будет опубликован доклад, касающийся исполнения Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) и он, можно сказать, будет историческим, - заявил Трамп. - Именно это определение здесь уместно". Он не уточнил, какие именно данные будут включены в доклад, но выразил уверенность в том, что этот документ вызовет "крупнейший скандал в истории".

На протяжении года генеральный инспектор Министерства юстиции расследовал возможные нарушения, допущенные в деятельности особого суда, который в соответствии с положениями Закона о наблюдении за иностранной разведкой дал в 2016 году санкцию на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. В частности, он рассматривал вопрос о том, каким образом досье бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила с непроверенными компрометировавшими Трампа утверждениями было использовано в качестве основания для выдачи разрешения на слежку.

Как отметила телекомпания Fox News, до сих пор нет информации о том, был ли Пейдж единственным сотрудником предвыборного штаба Трампа, за которым велась слежка.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.