{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Иран испытал систему ПВО собственного производства

По данным агентства Mehr, испытания системы "Хордад-15" прошли успешно

ТАСС, 22 ноября. Иран в пятницу успешно испытал систему противовоздушной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, испытания прошли в провинции Семнан в ходе масштабных военных учений.

Система "Хордад-15" была представлена в июне. Новая система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Иранская разработка также способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км.

Система способна одновременно перехватывать шесть целей.

Теги
Иран
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что пойдет на следующие президентские выборы с Майклом Пенсом
Президент США отметил, что Пенс "справляется с работой просто фантастически"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС