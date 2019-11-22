СМИ: Иран испытал систему ПВО собственного производства

ТАСС, 22 ноября. Иран в пятницу успешно испытал систему противовоздушной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, испытания прошли в провинции Семнан в ходе масштабных военных учений.

Система "Хордад-15" была представлена в июне. Новая система способна обнаруживать различные цели, включая военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Иранская разработка также способна обнаруживать скрытые цели в радиусе 85 км и поражать их на расстоянии 45 км.

Система способна одновременно перехватывать шесть целей.