США вводят санкции в отношении министра информационно-коммуникационных технологий Ирана

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану, внеся в него министра информационно-коммуникационных технологий республики Мохаммада Джавада Азари Джахроми. Рестрикции вводятся на фоне недавнего отключения в стране интернета в связи с протестами.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства финансов США, Вашингтон считает Джахроми причастным к "осуществлению иранским режимом широкомасштабной цензуры в интернете".

"Доступ в интернет в Иране... в ноябре был заблокирован на несколько дней на основании того, что иранские власти называли заботой о национальной безопасности на фоне волны протестов против режима по всей стране. Недавняя блокировка интернета последовала за аналогичными ситуациями, которые происходили в 2017 и 2018 годах. Джахроми... продвигал политику режима по репрессивной цензуре в интернете с момента своего вступления в должность в середине 2017 года, также он причастен к слежкам за оппозиционными активистами", - утверждают в американском Минфине.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

В четверг Совет безопасности страны распорядился прекратить ограничение доступа к интернету в ряде регионов Ирана. Так, блокировка отменяется в провинциях Хормозган, Керманшах, Бушер, Кум, Хамадан, в городах Арак, Мешхед и Тебриз, а также в некоторых районах Тегерана. Джахроми ранее в пятницу заявил, что иранские власти компенсируют ряду компаний потери от ограничения доступа к интернету, а также попросят операторов продлить действие пакетов трафика для пользователей.