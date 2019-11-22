{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программа помощи России Абхазии на три года составит 4,5 млрд рублей

Ежегодная помощь составит по 1 млрд 500 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на ближайшие три года составит 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании абхазской части российско-абхазской межправкомиссии премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"С учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн рублей, ежегодно - по 1 млрд 500 млн рублей соответственно", - сказал премьер, которого цитирует его пресс-служба.

Восемнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией пройдет в первой декаде декабря в Сухуме. Участники сегодняшней встречи обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания, обменялись мнениями о содержимом будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которую предстоит утвердить на межправкомиссии.

И.о. министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба сообщил, что в инвестпрограмме в основном речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. "Один из основных социальных объектов - Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме", - сказал он. Это, по его словам, позволит создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра.

Что касается текущей инвестпрограммы, то она включила в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.

Теги
АбхазияРоссия
Реклама на ТАСС
В пригороде Боготы ввели комендантский час
Кроме того, в городе Соача ввели "сухой закон" до 6:00 утра 23 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС