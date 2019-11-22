Программа помощи России Абхазии на три года составит 4,5 млрд рублей

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на ближайшие три года составит 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании абхазской части российско-абхазской межправкомиссии премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"С учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, общий объем финансирования новой инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн рублей, ежегодно - по 1 млрд 500 млн рублей соответственно", - сказал премьер, которого цитирует его пресс-служба.

Восемнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией пройдет в первой декаде декабря в Сухуме. Участники сегодняшней встречи обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания, обменялись мнениями о содержимом будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которую предстоит утвердить на межправкомиссии.

И.о. министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба сообщил, что в инвестпрограмме в основном речь идет о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей в Абхазии. "Один из основных социальных объектов - Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте программы. Здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме", - сказал он. Это, по его словам, позволит создать единый центр с качественным оснащением всестороннего спектра.

Что касается текущей инвестпрограммы, то она включила в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей. Речь идет о более 160 объектах восстановления, капитального ремонта и строительства.