СМИ: в Алжире манифестанты потребовали отменить выборы, намеченные на 12 декабря

ТАСС, 23 ноября. Мирные массовые демонстрации и митинги, участники которых требовали смены политической системы, коренных реформ, а также отмены президентских выборов, намеченных на 12 декабря, прошли в пятницу в столице Алжира и ряде других крупных городов страны. Об этом сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algérie).

Одна из наиболее крупных акций состоялась в столице при участии тысяч горожан, собравшихся на центральных площадях и улицах. Среди оппозиционно настроенных людей были, в частности, активисты молодежных движений, профсоюзных и правозащитных структур. "Мы - за гражданское и демократическое государство! Нет репрессиям! Свободу политическим заключенным! Алжир будет независимым!", - скандировали горожане, неся в руках, помимо национальных флагов, портреты лидеров протестных акций, арестованных за последние месяцы правоохранительными органами.

Мирные шествия в рамках 40-й пятницы протестов подряд состоялись также в Айн-Дефле, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре, Медее, Мостаганеме, Мсиле, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббесе, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Хаджуте, Шлефе, Эль-Уэде и других городах. Одним из главных требований митингующих, как и в последние недели, стала отмена намеченных на 12 декабря президентских выборов. По мнению участников акций протеста, "все пятеро претендентов на высший пост в республике являются бывшими чиновниками и кандидатами правящего режима, и поэтому неспособны на реальные преобразования". Лозунги "Нет выборам!" и "Я не буду голосовать!" звучали повсеместно, что, по мнению политических комментаторов, говорит о невысоком доверии граждан к выборному процессу, инициированному администрацией президента и правительством.

Власть зовет к избирательным урнам

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Ранее временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал граждан страны "мобилизовать свои силы ради успеха президентских выборов". Он также выразил уверенность в том, что алжирцы "сумеют преградить путь тем, кто стремится превратить в свой инструмент правила и принципы демократии", призвал граждан страны быть "бдительными и осторожными" и подтвердил "решимость государства дать слово народу, чтобы тот самостоятельно и свободно выбрал того, кому он доверит задачу создать новый метод управления страной".

К участию в выборах допущены пятеро кандидатов: временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" 60-летний Азеддин Михуби, бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" 57-летний Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, а также кандидат от партии "Фронт будущего" 56-летний Абдельазиз Белаид.

Избирательная кампания стартовала 17 ноября и, согласно действующему закону, завершится за три дня до выборов.