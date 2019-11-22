"Единая Россия" на съезде даст старт подготовке к выборам в Госдуму 2021 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в субботу съезд, на котором фактически начнет подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году.

Участники форума подведут итоги деятельности партии с 2016 года, то есть за срок, прошедший с предыдущих федеральных парламентских выборов, определят задачи на период до следующей думской избирательной кампании и стратегию действий, которая должна позволить "Единой России" оставаться ведущей политической партией в РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, в работе 19-го съезда примут участие "высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты". Пресс-служба Кремля проинформировала, что на съезде выступит президент России Владимир Путин. Глава государства принимал участие и в предыдущем съезде единороссов в декабре 2018 года. На партийном форуме также выступит председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Электоральный съезд

Как пояснял ранее секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, съезд будет носить электоральный характер, на нем будут анализироваться итоги выборов, которые прошли в субъектах РФ 8 сентября 2019 года, обсуждаться "планы на будущее". По его словам, избирательная кампания 2020 года фактически началась для единороссов сразу после окончания единого дня голосования этого года, а важнейшей темой съезда станет подготовка "к главной кампании, которая партии предстоит в 2021 году, - [кампании] по выборам депутатов Госдумы".

С прицелом на думские выборы "Единой России" предстоит обновить "партийные институты с акцентом на электоральную составляющую", отмечал секретарь генсовета. Фактически, констатировал Турчак, на съезде будет дан старт избирательной кампании 2021 года.

По оценке политика, партия "в хорошей форме" выходит на финишный цикл подготовки к федеральным парламентским выборам. По итогам сентябрьских выборов этого года единороссы в среднем (без учета самовыдвиженцев, которые впоследствии также вошли во фракции "Единой России") получили более 60% мандатов в законодательных собраниях регионов и думах административных центров. По мнению Турчака, этот результат является условием для выполнения предвыборных обещаний и для того, чтобы "регионы, областные центры и сельские территории развивались".

При этом руководство партии неоднократно обращало внимание на необходимость прекратить получившую распространение в последнее время тактику ухода кандидатов, поддержанных "Единой Россией", от использования партийного бренда в избирательных кампаниях, участия в них в порядке самовыдвижения, особенно на территориях, являющихся для партии проблемными по разным причинам. Так, Медведев указывал, что подобная практика "вносит сумятицу и сказывается на выборах", она "выглядит не очень правильно, непоследовательно и в чем-то даже неразумно".

По данным Турчака, прошедшая в 2019 году кампания свидетельствует, что "там, где кандидаты выдвигаются от партии, где партия формировала список", она получает "лучше результаты", чем в иных случаях.

Еще одной тенденцией прошедшей кампании, которая будет учитываться в дальнейшей электоральной работе, стало успешное участие в выборах новых кандидатов, в том числе участников молодежного партийного проекта "ПолитСтартап", из которых более 1,4 тыс. были избраны депутатами разного уровня. По словам Турчака, этот "проект показал свою актуальность и необходимость", он будет реализовываться в будущем, в том числе "обязательно будет работать на выборах в Госдуму".

Социология обновления и успеха

В преддверии съезда было проведено несколько социологических исследований, направленных на выяснение отношения российских избирателей к "Единой России" и тому, как она должна меняться.

В частности, социологи зафиксировали запрос на обновление "Единой России" как партии власти. Так, данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институтом развития парламентаризма, свидетельствуют, что большая часть респондентов (63%) уверены, что партия власти в России есть и что она нужна (66%). При этом под запросом на ее обновление понимают требование придать ей "больше веса и полномочий, повысить ее эффективность в деле решения жизненных проблем общества и страны в целом".

Как пояснил ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, это исследование показало, что "для россиян партия власти - это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы, ее важнейшие функции - обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом", а главное содержание запроса на обновление - "сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав".

Отношению россиян к "Единой России" было посвящено и закрытое исследование ВЦИОМ, данные которого в среду опубликовала газета "Коммерсантъ". Согласно материалам опроса от 17 ноября, электоральный рейтинг партии равен 34%, при этом у единороссов "самый высокий процент допустимого голосования" - 60%, то есть "потенциально 60% россиян готовы отдать свои голоса "Единой России", отмечало издание.

По мнению директора Института развития парламентаризма Алексея Чадаева, данные исследований говорят о том, что "у единороссов даже чисто социологически есть все шансы выиграть следующие выборы в Госдуму и получить не менее убедительный результат, чем она получала до этого" (по итогам выборов в Госдуму в 2016 году единороссы получили 343 мандата из 450, что позволило им создать в нижней палате парламента уверенное конституционное большинство). Чтобы это произошло, полагает эксперт, "Единая Россия" в первую очередь должна сама для себя осознать, что значит быть партией власти, какую ответственность налагает этот статус и каковы требования общества, в том числе и оппозиционно настроенной его части, к той политической силе, которая претендует на эту роль".

Выступая в пятницу на заседании экспертного совета партии, Турчак заявил, что целью единороссов на выборах 2021 года является получение "301 [мандата] плюс". Он убежден, что эта "задача реальна".

Новые кадры

По словам главы высшего совета единороссов Бориса Грызлова, "чтобы обеспечить парламентское большинство, [партии] необходимо очень серьезное обновление". По его мнению, партии необходимо привлекать дополнительные кадровые резервы, "подумать о привлечении к партийной работе новых людей, активных людей, лидеров общественного мнения", на которых единороссы могут опереться "в предвыборных кампаниях и региональной работе в целом". Он также не исключил, что "кто-то из молодых людей наряду с опытными политиками сможет доказать свое право быть кандидатом на выборах в Госдуму от партии "Единая Россия".

На съезде пройдет традиционная ротация двух руководящих органов партии - высшего и генерального советов, произойдут кадровые изменения в составе руководства генсовета. Так, об уходе с поста заместителя секретаря генсовета ранее сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Накануне съезда Турчак сказал, что на пост замсекретаря, курирующего работу регионального электорального блока, будет предложен вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов.

Кроме того, планируется переформатировать работу генсовета партии, в его составе будут образованы - по аналогии с Госсоветом - шесть рабочих групп, каждая из которых будет решать свои электоральные задачи. По словам Турчака, генсовет должен быть не просто местом, где партийцы получают "лычки, нашивки на погоны", у каждого его члена должен быть "конкретный функционал".

Стать ближе к людям

Как следует из данных социологов, еще один запрос, который ставит общество перед "Единой России", - стать ближе к людям. Руководство единороссов не раз обращало внимание на необходимость партийцев идти на прямой контакт с гражданами, объяснять им смысл и цели принимаемых государством решений, не бояться отвечать на сложные вопросы.

Так, в программной статье, опубликованной летом в газете "Известия", Медведев указал, что "партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов", то есть "служить обществу и своим избирателям". По его мнению, партия должна "предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек, они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей", для чего предстоит разработать "новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект". Премьер-министр подчеркивал, что "принцип "здесь и сейчас" должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах".

На сегодняшнем съезде будет представлена новая модельная общественная приемная партии. По словам Турчака, в течение 2020 года приемные во всех регионах будут приводиться "в вид многофункциональных партийных центров". Общественные приемные партии станут лицом "Единой России", это будет "не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения, это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию", отмечал секретарь генсовета единороссов.

Незадолго до съезда "Единая Россия" запустила в пилотном режиме интернет-ресурс для общественного мониторинга "Нацпроекты глазами людей", с помощью которого граждане смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. Как пояснял Турчак, благодаря партийному сервису, который был разработан по инициативе Медведева, жители страны "будут знать о том, какие объекты (в рамках нацпроектов - прим. ТАСС) строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок или не соответствуют требованиям качества".

На съезде также будет определен статус правозащитного центра "Единой России", который призван оказывать гражданам квалифицированную помощь, давать консультации при возникновении сложных ситуаций. Решение о создании такого центра было принято на июльской партийной конференции. На встрече с правозащитниками и общественными деятелями, которая прошла в преддверии съезда, Медведев констатировал, что сейчас правозащитной деятельностью зачастую занимаются общественные приемные "Единой России", более половины обращений, поступающих к ним, связаны "так или иначе с правовыми консультациями, с разъяснениями", причем основной набор вопросов связан с наиболее актуальными темами, такими как ЖКХ, социальное обеспечение, жилье, медицина, образование. По его мнению, к работе такого центра могут быть привлечены представители СМИ и гражданского общества.