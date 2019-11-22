Представитель США по Сирии призвал не помогать Дамаску с постконфликтным восстановлением

ООН, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу призвал сохранять экономическое давление на Дамаск и не оказывать ему помощь в восстановлении страны.

"Дипломатическое и экономическое давление на Дамаск нужно, чтобы продвигать вперед цели [по урегулированию] в Сирии", - сказал он. "Не может быть помощи Дамаску в восстановлении Сирии, пока не начнется внушающий доверие политический процесс. И я думаю, что эта позиция совпадает с позицией многих наших европейских партнеров, мы будем работать вместе с ними, чтобы удостовериться, что давление сохраняется", - отметил американский дипломат.

По его мнению, "любые усилия по помощи Сирии преждевременны". При этом он выразил надежду, что и ООН при оказании поддержки сирийцам "будет руководствоваться принципами необходимости достижения политического урегулирования".

В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что "американские коллеги по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс [постконфликтного восстановления]".

"Сегодняшний поворот к лучшему в деле политического урегулирования создает условия для того, чтобы предпринять конкретные шаги в оказании комплексного гуманитарного содействия в постконфликтном восстановлении Сирии", - подчеркнул он.