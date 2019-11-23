Эксперты из США посетили Чернобыль

ТАСС, 23 ноября. Межведомственная рабочая группа по вопросам нераспространения, состоящая из американских и украинских экспертов, провела заседание в Киеве. Об этом сообщил в пятницу Госдепартамент США.

"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.