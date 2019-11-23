Эксперты из США посетили Чернобыль

ТАСС, 23 ноября. Межведомственная рабочая группа по вопросам нераспространения, состоящая из американских и украинских экспертов, провела заседание в Киеве. Об этом сообщил в пятницу Госдепартамент США.
"Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ", - говорится в пресс-релизе американского ведомства.
В ходе двухдневного визита эксперты также посетили Чернобыль, чтобы увидеть новый безопасный конфайнмент (саркофаг), введенный в эксплуатацию в этом году. Отмечается, что встреча была направлена на противодействие угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.
После распада СССР Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако в 1994 году ядерное оружие на Украине было ликвидировано в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.