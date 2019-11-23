WP: в докладе Минюста США о слежке за Трампом говорится о нарушениях в работе ФБР

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц в своем докладе о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении нынешнего американского президента Дональда Трампа, придет к выводу о том, что руководство Федерального бюро расследований (ФБР) не было политически ангажировано в пользу демократов, однако в работе ведомства существовали систематические нарушения. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post .

По данным ее источников, в докладе, который должен быть опубликован 9 декабря, отвергается идея сговора сотрудников правоохранительных органов высокого ранга против Трампа в пользу его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Хлинтон. В то же время в документе будет содержаться смешанная оценка работы ФБР, отмечает The Washington Post. "Можно представить, как противоборствующие стороны (демократы и республиканцы - прим. ТАСС) ухватятся за разные части этого доклада, чтобы продвигать свою повестку", - приводит газета слова одного из источников.

Подделка документа

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, в докладе Хоровитца будут приведены доказательства нарушений со стороны ФБР, повлекших за собой слежку за сотрудниками предвыборного штаба Трампа. Так, по данным ее источников, один из сотрудников ФБР по имени Кевин Клинсмит изменил текст электронного письма, которое было использовано в качестве оснований для запроса на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Газета подчеркивает, что Хоровитц уже направил прокурорам запрос относительно возможного предъявления Клинсмиту обвинений по уголовным делам.

The New York Times отмечает, что Клинсмит прекратил участие в расследовании, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, после того, как генинспектор Минюста узнал о том, что он в переписке выражал неприязнь к Трампу. После того как спустя два месяца сотрудники Хоровитца опросили Клинсмита, он уволился из ФБР.

Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что спецпрокурор США Джон Дарем подозревает некого сотрудника ФБР в подделке документа, имеющего отношение к осуществлявшейся в 2016 году слежке за приближенными Трампа. Телекомпания не называла имя предполагаемого сотрудника ФБР и не уточняла, в чем состояла суть предполагаемой фальсификации. Не разъяснялось также, позволил ли именно этот документ начать слежку за штабом Трампа.

Нарушения со стороны спецслужб

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования Мюллера.

В конце октября The Washington Post сообщала, что проверка обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования спецслужб США в 2016 году превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Дарем. Он выясняет, в частности, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.