Переходное правительство Боливии пообещало начать диалог с оппозицией 23 ноября

ТАСС, 23 ноября. Министр государственных контрактов, служб и жилищного строительства Боливии Йерко Нуньес, назначенный на эту должность и.о. президента Жанин Аньес, заявил о готовности начать диалог с противниками переходного правительства в субботу, 23 ноября.

"Они практически гарантировали нам, что все социальные сектора будут [принимать участие в диалоге], и только так мы сможем достичь соглашения об умиротворении ситуации в нашей стране, чего, как я полагаю, ждет боливийский народ, - приводит в пятницу его слова Agencia Boliviana de Informacion. - Завтра (в субботу) в 16:00 мы начнем переговоры, чтобы избавить Боливию от баррикад, чтобы она смогла вернуться к нормальной жизни".

Он заверил, что переходное правительство дало оппозиции гарантии того, что ее лидеры в безопасности смогут добраться до Дворца Кемадо, резиденции президента Боливии, где должна пройти встреча.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.