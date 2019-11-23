Парнас расскажет на слушаниях о встрече конгрессмена с бывшим генпрокурором Украины

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Адвокат предпринимателя Льва Парнаса заявил о том, что его клиент намерен рассказать в Конгрессе США о встрече конгрессмена Девина Нуньеса (республиканец от штата Калифорния) с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Как сообщает в пятницу телекомпания CNN, Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию на бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена.

По словам юриста, Парнас, который, предположительно, является партнером Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, узнал от бывшего украинского генпрокурора о том, что в декабре 2018 года он встречался с Нуньесом в Вене.

"Нуньес говорил с Шокиным о срочной необходимости расследования в отношении [украинской газовой компании] Burisma, Джо Байдена и [его сына] Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы [президента США] 2016 года", - указал адвокат Парнаса Джозеф Бонди. По его словам, Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других демократов.

CNN подчеркивает, что во время встречи Нуньес занимал должность председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. В январе его сменил демократ Адам Шифф, который является одним из инициаторов расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.