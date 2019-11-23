В Минобороны Турции сообщили, что российские С-400 будут развернуты в республике автономно

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут работать в Турции в автономном режиме. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Его фрагменты приводит в субботу Анатолийское агентство.
"Российские системы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system ("автономная система" - прим. ТАСС). Мы заявляем с самого начала, что С-400 будут работать независимо", - сказал он.
Глава Минобороны подчеркнул, что "С-400 являются очень важным механизмом для обеспечения национальной безопасности и обороны Турции".
Турецкий министр также вновь предупредил западных партнеров, что в случае отказа от передачи Турции американских истребителей пятого поколения F-35 Анкара "оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты". "Конечно, мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны", - добавил Акар.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 19 ноября, что сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.
Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.