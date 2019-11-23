В Анкаре заявили о переговорах Турции и России о создании наблюдательных пунктов в Сирии

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия могут в ближайшие дни договориться о создании наблюдательных пунктов в Сирии. С таким утверждением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Я верю, что в предстоящие дни [совместные российско-турецкие] патрулирования будут еще более успешными и полезными. Мы продолжаем прилагать усилия для установления полного режима прекращения огня, чтобы люди в регионе смогли вернуться к нормальной и спокойной жизни. В связи с этим мы проводим с Россией необходимую координацию в определенных районах [Сирии]. В дополнение к турецко-российскому патрулированию с РФ ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме", - приводит его слова в субботу Анатолийское агентство.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 18 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара рассматривает возможность создания 12 наблюдательных пунктов к востоку от реки Евфрат.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

23 октября телеканал NTV со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что турецкое командование занимается пересмотром планов по размещению на севере Сирии своих наблюдательных пунктов.